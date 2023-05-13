Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يفع منزلها بأم درمان

وفاة الفنانة السودانية شادن حسين بعد سقوط قذيفة على منزلها

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
وفاة الفنانة السودانية شادن حسين بعد سقوط قذيفة على منزلها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت تقارير إعلامية محلية، السبت، بوفاة الفنانة السودانية شادن حسين إثر سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان.

وقالت مصادر محلية إن مقتل شادن جاء في وقت مبكر من صباح السبت، وذلك إثر المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان.

قد يهمّك أيضاً
أبو بندر لـ سائحة ألمانية في العلا : قهويني

أبو بندر لـ سائحة ألمانية في العلا : قهويني

الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار بالسودان

الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار بالسودان

وذكرت صحيفة السوداني أن الفنانة المعروفة بـ الحكامة شادن ،عرفت بأعمالها الجدية والهادفة، مشيرة إلى أنها كانت تدعو للمحبة والسلام.

قد يهمّك أيضاً
ماسك يتحدى فيسبوك وإنستغرام بمزايا غير مسبوقة

ماسك يتحدى فيسبوك وإنستغرام بمزايا غير مسبوقة

حذف حسابات تويتر الغير نشطة

حذف حسابات تويتر الغير نشطة

وانهالت التعليقات الحزينة على حساب الفنانة السودانية، التي كانت نشطة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ويتابعها أكثر من 50 ألف شخص.

وفاة الفنانة السودانية شادن حسين بعد سقوط قذيفة على منزلها

آخر منشور لـ شادن حسين

وكان آخر منشور لحسين على فيسبوك قبل 16 ساعة فقط، أي قبل ساعات قليلة من وفاتها، وجاء فيه: لكل سوداني/ة عاشق/ة للكتابة، حنكتب ولأول مرة للأجيال القادمة، تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقية، فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان.
ولاقى المنشور أكثر من 3 آلاف تعليق، أغلبها تطلب الدعاء بالرحمة للفنانة السودانية.

قصف جوي ومدفعي

وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن مدينة أم درمان تشهد من حين لآخر قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفاً، ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن إطلاق النار، إذ يحمل كل منهما الآخر مسؤولية استهداف المدنيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم