الأمر بالمعروف يكثف أعمال “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالمجمعات التجارية

كثّف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، من أنشطته التوعوية عبر تفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية في الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، في جميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

من جانبه بيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه البرامج تأتي بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.