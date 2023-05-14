الأمر بالمعروف يكثف أعمال “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالمجمعات التجارية

تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو
كثّف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، من أنشطته التوعوية عبر تفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية في الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، في جميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
من جانبه بيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه البرامج تأتي بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.