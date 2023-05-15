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الدردشات المقفلة تعزز خصوصية المستخدمين

chat lock ميزة جديدة لحماية محادثاتك عبر واتساب

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
chat lock ميزة جديدة لحماية محادثاتك عبر واتساب
المواطن - فريق التحرير

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كشف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، المالكة لتطبيق المراسلات الفورية الشهير “واتساب”، عن ميزة جديدة في التطبيق تعزز خصوصية المستخدمين.

ميزة جديدة

ووفقًا لموقع “وابيتاإنفو” فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم في مجلد محمي على WhatsApp.

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وتسمى الميزة الجديدة “chat lock” وستكون متاحة لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

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لقطة شاشة مميزة

وأظهرت لقطة شاشة الميزة وسيتم إصدارها لمزيد من الأشخاص عند الإصدار الثابت للتطبيق قريبًا جدًّا.

ولقفل محادثة، يجب فتح معلومات الدردشة الخاصة بهم ويجب أن ترى خيارًا يسمى “Chat Lock” في حالة توفر الميزة لحسابك.

الدردشات المقفلة

وستظهر الدردشات في قسم “الدردشات المقفلة” ولا يمكن فتحها إلا باستخدام رمز المرور أو بصمة الإصبع أو مصادقة معرف الوجه. من المهم ملاحظة أن الدردشات المقفلة توفر طبقة إضافية من الخصوصية عن طريق تعطيل المؤلف ومعاينة الرسالة في الإشعارات. لمزيد من الخصوصية، لا يتم حفظ الوسائط المشتركة في المحادثات المغلقة تلقائيًّا في معرض الهاتف.

وعند إغلاق الدردشة، يمكنك التأكد من أن المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية في تلك المحادثة تظل آمنة، حتى لو تمكن شخص آخر من الوصول إلى هاتفك. يعزز هذا المستوى من التحكم أمان محادثتك بشكل عام ويحمي خصوصيتك.

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