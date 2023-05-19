ChatGPT يتوسع رسميًا إلى الهواتف الذكية

في خطوة جديدة لتوسع برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT، أطلقت شركة OpenAi، تطبيقاً مخصصاً للهاتف المحمول من البرنامج الذي يشهد نمواً هائلاً على الإنترنت وتثير قدراته المذهلة الإعجاب والقلق أيضًا.

وبات التطبيق الجديد متاحاً على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، كبداية، على أن يتوافر قريباً في دول أخرى وعلى الهواتف بنظام أندرويد، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الناشئة التي تتخذ كاليفورنيا مقراً.

دور ChatGPT في الهواتف الذكية

وسيكون التطبيق مجانياً كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهام عدة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص.

وأُطلِق موقع تشات جي بي تي في نهاية نوفمبر الفائت، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليوناً، وهو رقم قياسي، وبعد شهرين، أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهرياً، وهو رقم قياسي آخر وفقاً لدراسة من يو بي إس نشرتها وسائل الإعلام.

توسع التكنولوجيا بمحركات البحث

وبادرت مايكروسوفت التي تُعدّ المستثمر الرئيسي في أوبن إيه آي إلى دمج النموذج اللغوي الذي يقوم عليه تشات جي بي تي في محركها للبحث بينغ، فيما شارفت غوغل إطلاق نسخة تجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.