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ChatGPT يقتحم عالم السياسة ويُصيغ الخطابات

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
ChatGPT يقتحم عالم السياسة ويُصيغ الخطابات
المواطن - فريق التحرير

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شهد البرلمان الياباني، استجواب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من أسئلة اقترحها أداة ” ChatGPT” ، لتقترب التقنية من عالم السياسة وبقوة، وقد تنخرط في تشكيل حملات انتخابية يصعب تحديد مصدرها.

وفي فرنسا سخرت الأمينة العامة للاتحاد العمالي من خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون عن قانون التقاعد المبكر وقالت إنه من تأليف “شات جي بي تي”.

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وبحسب ما أكدته بعض التقارير الإعلامية فإن الروبوت الأمريكي ليس مصممًا بالأساس لكتابة النصوص والقرارات السياسية، لأنه يستجيب بأكثر الكلمات منطقية عند تلقّي طلبٍ ما، فيمكنه اعتماد موقف ما أو عكسه، وكثير من الأحيان سيغير أجوبته.

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إمكانياته

ولا يستبعد مراقبون محاولة السياسيين اغتنام الإمكانيات التي توفرها روبوت المحادثة شات جي بي تي، في تسيير بعض المهام.

لا يزال دور تشات جي بي تي محدودًا جدًا في السياسية، وغير قادر على الإلمام بكل المعلومات والمتغيرات على الصعيد السياسي، ولكن  أنظمة الدردشة موجهة سياسيًا وتدعم الأنظمة السياسية التي تقف وراءها، في وقت تحاول الكثير من الأحزاب والجهات السياسية تطوير روبوت دردشة خاص بها لنشر أفكارها.

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