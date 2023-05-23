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مؤسس أمازون وصاحب أغلى تسوية طلاق

CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز
المواطن - فريق التحرير

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قالت عدة تقارير فنية، إن جيف بيزوس، قام بخطبة صديقته لورين سانشيز بعد ما يقرب من ارتباط دام 5 سنوات معًا، حيث شوهدت وهي ترتدي خاتمًا ماسيًا باهظ الثمن، وهو ما جعل اسم مؤسس شركة أمازون يتصدر مواقع البحث.

أغلى تسوية طلاق

وبحسب موقع Page Six الفني فقد بدأ الاثنان علاقتهما في 2019 بعد طلاق بيزوس من زوجته ماكنزي سكوت عقب زواج دام 24 عامًا، وحينها كانت تعد تسوية الطلاق الأغلى على الإطلاق، بمقدار 38 مليار دولار، وتبرعت ماكنزي بنصف ما تحصلت عليه من أموال لصالح الأعمال الخيرية.

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ويتواجد بيزوس وسانشيز في جنوب فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي ويقيمان على يخته الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار،

وقالت سانشيز سابقًا لصحيفة وول ستريت جورنال إن بيزوس يجعلها تضحك طوال الوقت، كما قالت إنه يساعد أصدقاءه في مرضهم، ويستيقظ مبكرًا كل صباح لإعداد وجبة الإفطار للأطفال حتى يتمكنوا من الضحك والتحدث عن الحياة والعلوم وكيفية جعل هذا العالم مكانًا أفضل كما أنه يريد أن يشعر الجميع بالبهجة.

CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز

التفاصيل لم تعلن بعد

كما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن جيف بيزوس، أحد أغنى رجال العالم، تقدم لخطبة شريكته لورين شانشيز، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من كليهما، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الخطبة أو خطط الزواج رسميًا بعد.

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