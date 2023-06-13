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لديها خارطة طريق قوية

آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023
المواطن - فريق التحرير

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حققت شركة آبل الأمريكية قيمة سوقية هائلة تجعلها تحلق بعيدًا عن الشركات الأخرى، حيث تقترب من تقييم 3 تريليونات دولار بعد ارتفاعات عام 2023.

مكاسب قياسية

وأغلقت أسهم شركة آبل، أمس الاثنين، لأول مرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ أكثر من عام، وارتفعت الأسهم 1.6% لتنهي الجلسة عند 183.79 دولار، كما أنها سجلت رقمًا قياسيًا خلال يوم إطلاق نضارة الواقع المختلط Vision Pro الأسبوع الماضي.

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وارتفع السهم بنسبة 41% منذ بداية العام، مقارنة مع مكاسب بنسبة 35% لمؤشر ناسداك 100.

آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023

وغالبًا ما كان السهم مفضلًا للمستثمرين بغض النظر عن ظروف السوق، حيث كان يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي في وقت سابق من هذا العام، مع اقتناع المستثمرين بقوة ميزانيتها العمومية، وعائد رأس المال، وتدفقات الإيرادات الدائمة كإيجابيات، في حين فاقت نتائج آبل الأخيرة التوقعات وخففت المخاوف بشأن آفاق نموها، وبالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون متفائلين بشأن خطط الشركة لتوسيع وتنشيط سلسلة البيع بالتجزئة.

خارطة طريق قوية

وبحسب قناة العربية، فإن كبير محللي السوق في Phoenix Financial Services، واين كوفمان قال: لدى آبل خارطة طريق يشعر الناس بالراحة معها، ولديها تدفق نقدي لا يصدق، ولا يمكنك القيام بعمل أفضل من نموذج الأعمال المذهل هذا.

آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023

وتعد آبل صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر S&P 500، إذ تمثل 7.5% من المؤشر، وبات السهم على مسافة قريبة من تحقيق تقييم تاريخي قدره 3 تريليونات دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 2.89 تريليون دولار.

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