آبل تشعل المنافسة مع ميتا بمنتج جديد

تستعد شركة آبل، للمنافسة مع ميتا في عالم الميتافيرس، حيث من المتوقع أن تعلم اليوم الاثنين، عن أول منتجاتها في عالم الواقع الافتراضي، وهي جهاز الواقع المعزز رياليتي برو.

سعر ومواصفات رياليتي برو

ويُعد ذلك أول جهاز واقع معزز من إنتاج آبل وهو عبارة عن نظارة ستمزج بين الواقعين الافتراضي والمعزز، وستعلن عنه خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

ويتمتع الجهاز الذي قد يتم تسميته حسب التسريبات بـ رياليتي برو بمواصفات فنية مذهلة، لكنه سيطرح في السوق بسعر يبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار، وفقًا لما ذكره دان آيفز من موقع ويب بوش.

وشرح المحلل أن النظارة مصممة لممارسة ألعاب الفيديو، ومشاهدة الأفلام والمشاركة في مكالمات الفيديو، وممارسة الرياضة، وكانت تأمل آبل في إطلاق منتج أقرب إلى زوج من النظارات منه إلى جهاز متكامل لألعاب الفيديو.

سيطرة ميتا

وتسيطر ميتا على قطاع الواقع الافتراضي حاليًا، إذ استحوذت نظارة الواقع المعزز من ماركة كويست، على أكثر من 80% من السوق في نهاية عام 2022، وفقاً لشركة كاوتنربوينت.

وأطلق رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ الخميس، جهازاً جديداً هو كويست 3، موضحاً أنها أول نظارة موجهة للعامة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقة.

يتيح الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضي، الذي يغمر المستخدم في عالم افتراضي، إلى الواقع المعزز، حيث تظهر عناصر افتراضية متراكبة على بيئته الحقيقية.

ولفت زوكربيرغ إلى أن جهاز كويست 3، الذي سيطرح للبيع في الولايات المتحدة خلال الخريف، بسعر يبدأ بـ500 دولار، وهو أصغر حجماً بنسبة 40% من الطراز السابق وأكثر راحة للاستخدام، واصفاً إياه بأنه أقوى جهاز للعلامة التجارية منذ إطلاقها.