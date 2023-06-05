آبل تطرح ميزة جديدة تحمي صاحبها من الاختطاف

كشف المدوّن التقني أسامة الضاوي عن ميزة جديدة طرحتها شركة آبل خلال المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2023 .

ميزة تشيك إن

وغرد أسامة الضاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: ميزة تشيك إن، إذا غادر أحد الأصدقاء أو الأهل يعطيك وقت الوصول وإذا تاخر يقدر يضيف وقت وإذا وصل يعلمك بتتبيه، أي تاخير يعطيك تفاصيل بطاريته وتغطيته وموقعه، علشان تنقذه إذا خطفوه بالطريق.

وفي تغريدة منفصلة، قال المدون التقني أسامة الضاوي: اذا وصلتك رسالة من رقم غريب وتحول لبريد صوتي، يظهر نص الكلام إللي يقوله مباشرة ،. وتقدر ترد عليه.

وكانت شركة آبل قد كشفت عن ميزة رهيبة في iOS17 ، وقال المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية عبدالله السبع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ميزة رهيبة قادمة في iOS17 لو جاك اتصال وأنت في اجتماع تقدر تحوله للفويس ميل والكلام إلي يقوله بيطلع لك بالشاشة.

وأردف الخبير التقني: لو كان اتصاله مهم تطلع من الاجتماع وترد لو لا تكمل شغلك أو اجتماعك وتتصل عليه لاحقا ios17.

وأعلنت شركة آبل رسميًا عن ماك بوك آير الجديد بتصميم مشابه للجهاز الحالي لكن الشاشة أكبر 15 انش، وفيه منافذ USB-C ومنفذ للسماعة ومنفذ الشحن الخاص بأبل طبعا أسرع والشاشة أوضح وبطارية أطول عمرًا #WWDC23 ، ويبدأ سعره من ١٢٩٩ دولارًا.