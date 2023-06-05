Icon

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي Icon انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا Icon تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
إذا غادر أحد الأصدقاء أو الأهل يعطيك وقت الوصول

آبل تطرح ميزة جديدة تحمي صاحبها من الاختطاف

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
آبل تطرح ميزة جديدة تحمي صاحبها من الاختطاف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدوّن التقني أسامة الضاوي عن ميزة جديدة طرحتها شركة آبل خلال المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2023 .

قد يهمّك أيضاً
الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من المريخ

الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من المريخ

خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات

خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات

ميزة تشيك إن

وغرد أسامة الضاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: ميزة تشيك إن، إذا غادر أحد الأصدقاء أو الأهل يعطيك وقت الوصول وإذا تاخر يقدر يضيف وقت وإذا وصل يعلمك بتتبيه، أي تاخير يعطيك تفاصيل بطاريته وتغطيته وموقعه، علشان تنقذه إذا خطفوه بالطريق.

وفي تغريدة منفصلة، قال المدون التقني أسامة الضاوي: اذا وصلتك رسالة من رقم غريب وتحول لبريد صوتي، يظهر نص الكلام إللي يقوله مباشرة ،. وتقدر ترد عليه.

وكانت  شركة آبل قد كشفت عن ميزة رهيبة في iOS17 ، وقال المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية عبدالله السبع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ميزة رهيبة قادمة في iOS17 لو جاك اتصال وأنت في اجتماع تقدر تحوله للفويس ميل والكلام إلي يقوله بيطلع لك بالشاشة.

وأردف الخبير التقني: لو كان اتصاله مهم تطلع من الاجتماع وترد لو لا تكمل شغلك أو اجتماعك وتتصل عليه لاحقا ios17.

وأعلنت شركة آبل رسميًا عن ماك بوك آير الجديد بتصميم مشابه للجهاز الحالي لكن الشاشة أكبر 15 انش، وفيه منافذ USB-C ومنفذ للسماعة ومنفذ الشحن الخاص بأبل طبعا أسرع والشاشة أوضح وبطارية أطول عمرًا #WWDC23 ، ويبدأ سعره من ١٢٩٩ دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم