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أول منتج رئيسي منذ 2014

آبل تطرح نظارة الواقع المختلط Vision Pro بـ3499 دولارًا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
آبل تطرح نظارة الواقع المختلط Vision Pro بـ3499 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة آبل، أمس الاثنين، عن أحدث منتجاتها في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين، وكان من أبرز الأجهزة المعلن عنها جهاز MacBook Air، و Mac Pro، ونظام التشغيل الجديد iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10، أما الجهاز الثوري الذي انتظره الكثيرون كان نظارة Vision Pro.

سعر نظارة آبل

كشفت شركة آبل النقاب عن نظارتها للواقع المعزز والافتراضي Vision Pro headset كأول منتج رئيسي جديد تكشف الشركة عنه منذ 2014.

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وبلغ سعر النظارة 3499 دولارًا، ومن المقرر طرحها للبيع العام المقبل، أما عن مواصفاتها فهي تتميز بكاميرات خارجية بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى الرقمي في الواقع المختلط.

آبل تكشف عن سعر نظارتها للواقع المختلط Vision Pro

مميزات Vision Pro

وحينما يرتدي المستخدمون النظارة فإنهم يتصلون بالـHome view وهي مجموعة من الرموز المرتبطة بأكثر تطبيقات Apple استخدامًا بما في ذلك الـMail وMusic وMessages وSafari.

ولا يحتاج النظام إلى أجهزة تحكم، إذ إن التحكم يحدث بالعينين بالنظر إلى الأشياء، وتدعم النظارة حزمة بطارية منفصلة.

وعندما ينظر المستخدمون إلى رمز معين، فإن النظام بإمكانه تتبع حركة العين لإبرازه، ويمكن للأشخاص الذين ينظرون إلى شخص آخر وقت استخدامه لـVision Pro رؤية أعين المستخدمين وذلك عبر تقنية تدعى EyeSight، وتساعد في الإشارة حينما يكون شخص ما مشغولًا.

آبل تكشف عن سعر نظارتها للواقع المختلط Vision Pro

وقال الرئيس التنفيذي لـ آبل، تيم كوك، إنه من الممكن التحكم عند استخدام النظارة بالأيدي والأعين والصوت، مضيفًا: Vision Pro هي أول منتج من Apple تنظر من خلاله ولا تتطلع عليه.

وتعمل النظارة برقاقة M2 والتي تعالج المدخلات من 12 كاميرا مختلفة و5 مستشعرات و6 ميكروفونات مختلفة وجهاز حاسب آلي.

وتدعم أيضًا ملحقات Bluetooth بما يتيح للمستخدم الاتصال بجهاز Mac واستخدامه داخل النظارة، ومروحة داخلية.

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