آبل تواجه مشاكل في أمريكا بسبب Epic Games

عارضت العديد من الشركات الكبرى بما في ذلك شركة Epic Games المصنعة Fortnite ضرائب آبل التي تزيد عن 30%، وأيدت محكمة أمريكية مؤخرًا أمرًا سابقًا يجبر شركة Apple على تغيير طرق الدفع الخاصة بها في متجر التطبيقات.

وفقًا للحكم، لا يمكن لصانع iPhone حظر الروابط إلى مدفوعات متجر التطبيقات التابع لجهة خارجية، وقد قدمت الشركة الآن استئنافًا جديدًا وتطلب مراجعة الحكم في قضية مكافحة الاحتكار.

ما هو الحكم؟

في أبريل، أيدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة أمر محكمة فيدرالية بكاليفورنيا في عام 2021 في دعوى قضائية أقامتها شركة Epic، حيث اتهم صانع الألعاب شركة Apple بمطالبة المطورين بشكل غير قانوني بدفع ما يصل إلى 30% من العمولات للمستهلكين على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وجد قاضٍ أن شركة آبل انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، وليس قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، ولدى شركة Apple ملف جديد يطعن في حكم المحكمة الوطنية بأن هذه الممارسة مؤيدة للمنافسة ولا تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

وفي الوقت نفسه، اعترضت Epic أيضًا على القرار، بحجة أن شركة آبل تشجع بشكل مباشر المنافسة في الغرض الأساسي لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.

دعاوى ضد جوجل

قال محامو الشركتين إن على اللجنة إعادة النظر في القضية وإلا ستضطر المحكمة إلى عقد جلسة مؤلفة من 11 قاضيًا لإعادة النظر في النزاع، وفي عام 2021، رفعت شركة Epic دعوى قضائية ضد شركة آبل وجوجل، زاعمة أن عمالقة وادي السيليكون انتهكوا قوانين مكافحة الاحتكار.

رداً على ذلك، أزالت كل من آبل وجوجل Fortnite من متاجرهما، حيث طلبت Epic من اللاعبين عدم اتباع قواعد المتجر والدفع مباشرةً.