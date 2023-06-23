آخر الاستعدادات بمشعر منى قبل 48 ساعة من يوم التروية

كشفت وسائل الإعلام عن آخر استعدادات المشعر لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل 48 ساعة من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية.

مشعر منى

وأفادت مراسلة برنامج “MBC” في أسبوع، إلهام العريني لدى مشعر منى، بأن المشعر في أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون حاج؛ حيث يقع مشعر “منى” بين مكة ومشعر “مزدلفة”.

ولفتت إلى أن مدينة “منى” أكبر مدينة خيام في العالم، وشهدت خلال العام الماضي أكبر عملية تطوير من خيام وطرق المشاة ودورات المياه.