أعلى كادر وظيفي في تاريخ شؤون الحرمين لخدمة الحجاج توفير أجهزة بايوكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج سبب رفض روميلو لوكاكو عرض الهلال آخر الاستعدادات بمشعر منى قبل 48 ساعة من يوم التروية المغربي الفائز بمسابقة عطر الكلام: اختياري لأداء الحج لفتة كريمة لن أنساها طالب يوجه انتقادًا لهيئة التقويم: التصحيح المعياري للاختبارات ظالم استمرار تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن نيوكاسل قد يمنع الهلال من ضم روبن نيفيز !
كشفت وسائل الإعلام عن آخر استعدادات المشعر لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل 48 ساعة من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية.
وأفادت مراسلة برنامج “MBC” في أسبوع، إلهام العريني لدى مشعر منى، بأن المشعر في أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون حاج؛ حيث يقع مشعر “منى” بين مكة ومشعر “مزدلفة”.
ولفتت إلى أن مدينة “منى” أكبر مدينة خيام في العالم، وشهدت خلال العام الماضي أكبر عملية تطوير من خيام وطرق المشاة ودورات المياه.
إلهام العريني تنقل آخر الاستعدادات قبل وصول الحجاج بيومين لمشعر منى@or_elham#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/ZQ0vx1IlYe
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 23, 2023