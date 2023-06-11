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آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مورينيو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مورينيو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرار مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تفاصيل التفاوض مع مورينيو

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المحادثات الأولى بين الأهلي وجوزيه مورينيو إيجابية للغاية.

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مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر romapress

وشدد رودي جاليتي على أن مورينيو هو الهدف الرئيسي للنادي الأهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أولوية المدرب البرتغالي هي البقاء في صفوف روما، ولكن في حالة وداعه، سيكون الفريق السعودي هو خياره.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ سافر إلى لندن، للتعاقد مع مدير فني عالمي، والتفاوض مع لاعبين مميزين للانضمام إلى الفريق، ووضع مورينيو في مقدمة أولوياته، أملًا في التألق بالموسم المقبل.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @ASRomaEN

التفاوض مع لاعبين عالميين

وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.

ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

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