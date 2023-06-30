آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، أمام مبنى السفارة السويدية في العراق تنديدًا بإحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، الأمر الذي أثار استنكارًا في أنحاء العالم الإسلامي.

اقتحام السفارة السويدية في العراق

وبالأمس، أقدم عشرات المتظاهرين العراقيين على اقتحام السفارة السويدية في العراق وتمكنوا من البقاء حوالى ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

وتجمع المحتجون الغاضبون في وقت سابق أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول الى باحة السفارة.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية مساء الخميس سفيرة السويد في العراق جيسيكا سفاردستروم “لإبلاغها احتجاج العراق الشديد” على الإذن الذي أعطته بلادها “لمتطرفين” بحرق نسخة من المصحف.

أعمال متطرفة

ويوم أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها، وهو شاب عراقي يدعى “سلوان موميكا”، لإحراق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء، تزامنًا مع بدء عيد الأضحى.

وقالت الشرطة في قرارها: إن “طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف، لا تبرر بموجب القوانين الحالية رفض الطلب”.

وجاء “الضوء الأخضر” بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارًا للشرطة برفض منح تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان سيُحرق المصحف خلالهما.