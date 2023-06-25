آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين

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أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، زيارة لمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين، حيث اطمأن من خلالها على الخدمات المقدمة لهم.
وحث آل الشيخ رؤساء اللجان العاملين في البرنامج والمباشرين للخدمة على تقديم أرقى الخدمات تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الشؤون الإسلامية، زيارة آل الشيخ للحجاج وحديثه العفوي معهم مطمئنًا عليهم، حيث وجهوا الشكر له ولحكومة السعودية على الاستضافة الكريمة والخدمات الطيبة المقدمة لهم.
وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى تسهيلات عديدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم.
#فيديو |
قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ د.#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم الأحد السابع من ذي الحجة لعام 1444هـ بزيارة لمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اطمئن من… pic.twitter.com/Ga83J03NSC
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 25, 2023