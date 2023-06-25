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وسط لقاء وحديث عفوي مع الحجاج

آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، زيارة لمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين، حيث اطمأن من خلالها على الخدمات المقدمة لهم.

وحث آل الشيخ رؤساء اللجان العاملين في البرنامج والمباشرين للخدمة على تقديم أرقى الخدمات تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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الاطمئنان على الحجاج

ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الشؤون الإسلامية، زيارة آل الشيخ للحجاج وحديثه العفوي معهم مطمئنًا عليهم، حيث وجهوا الشكر له ولحكومة السعودية على الاستضافة الكريمة والخدمات الطيبة المقدمة لهم.

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى تسهيلات عديدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم.

 

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