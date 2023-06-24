Icon

لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية Icon نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن Icon آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا Icon ريو فيرديناند : رونالدو وجد السعادة في النصر Icon شباب سعوديون يقدمون المأكولات والمشروبات للحجاج Icon بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة Icon تفاصيل مكالمة بوتين لرئيس بيلاروسيا لإنهاء أزمة فاغنر فورًا Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران Icon 25 مليون يورو تضمن انتقال جريزمان إلى النصر Icon حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول التسهيلات الخاصة بهم

آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يزور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، غدًا الأحد، ضيوف البرنامج بعد اكتمال وصولهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

كما يزور آل الشيخ ضيوف البرنامج من أسر وذوي الشهداء من دولة فلسطين والتي تمت استضافتهم تنفيذًا للأمر السامي الكريم.

قد يهمّك أيضاً
الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل

الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل

مشاهد خلابة لـ شلالات الباحة بعد يوم ماطر

مشاهد خلابة لـ شلالات الباحة بعد يوم ماطر

مؤتمر صحفي لوزير الشؤون الإسلامية

ويعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، في فندق “آدرس جبل عمر” بمكة المكرمة.

ودعت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة الجهات الإعلامية والصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سوف يتناول الحديث عن عدد من التسهيلات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب إطلاع وسائل الإعلام عن جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم لهذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار