آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا

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يزور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، غدًا الأحد، ضيوف البرنامج بعد اكتمال وصولهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.
كما يزور آل الشيخ ضيوف البرنامج من أسر وذوي الشهداء من دولة فلسطين والتي تمت استضافتهم تنفيذًا للأمر السامي الكريم.
ويعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، في فندق “آدرس جبل عمر” بمكة المكرمة.
ودعت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة الجهات الإعلامية والصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سوف يتناول الحديث عن عدد من التسهيلات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب إطلاع وسائل الإعلام عن جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم لهذا العام.