آل الشيخ يوجه بإقامة صلاة الجمعة بجميع مساجد مكة حتى نهاية موسم الحج

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، بإقامة صلاة الجمعة اعتبارًا من اليوم الجمعة 27/ 11/ 1444هـ وحتى نهاية موسم الحج بجميع المساجد المهيأة، إضافة للجوامع الرسمية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، ليصل العدد لـ 554 جامعًا ومسجدًا في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام واستيعاب الأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن؛ كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.