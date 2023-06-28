تابعوا نشرات الطقس لاختيار الوقت الأنسب للنسك آيفون 15 بـ 6 تغييرات رئيسية منها الشاحن والشريحة رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة الديوان الملكي: وفاة سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد الجيش الأردني: أسقطنا 3 مسيّرات حاولت اختراق الحدود خلال شهر اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة
كشفت صفحة “أبل هاب” المختصة بأخبار منتجات شركة آبل، 6 تغييرات رئيسية سيشهدها هاتف آيفون 15 الذي سيصدر بعد أشهر، والتي قد تكون أكثر التغييرات “جذرية” في الأعوام الأخيرة.
هاتف آيفون لم يشهد تغييرات كبيرة على الشكل، في الأعوام الماضية، ولكنه قد يشهد نقلة هذا العام، حسب ما أشار إليه موقع “أبل هاب”، ونقلت عنه سكاي نيوز.
وذكر الموقع أن هاتف آيفون 15 الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، سيشهد 6 تغييرات رئيسية:
هواتف “آيفون 15 برو” و”15 برو ماكس” ستستخدم شريحة A17 Bionic الجديدة، بينما سيبقى هاتف “آيفون 15” على شريحة A16 Bionic.
لا يعرف حتى الآن المزايا التي تستضيفها شريحة A17 Bionic التي ستكون “العقل الرئيسي” للجهاز.
يقول الموقع إن الهاتف سيستخدم طريقة شحن USB-C، مثل هواتف أندرويد، وهي نقلة طال انتظارها بسبب محدودية منفذ Lightning الخاص بأجهزة أبل.
يبدو أن “آيفون 15” القادم من أبل سيتخلى عن زر كتم الصوت الشهير، الذي يتواجد على طرف الهاتف من جهة اليسار، وهذا الزر سيستخدم لوظائف مختلفة في “آيفون 15″، يحددها المستخدم، ولن يكون الزر حصريا لخاصية كتم الصوت.
يشاع أن طرازات “آيفون 15 برو” ستتخلى عن الفولاذ المقاوم، وستصنع من التيتانيوم لأول مرة.
قد يؤدي ذلك إلى تصميم أخف وزنا وأكثر متانة، ويمكن أن يكون أحد أكبر التغييرات في تصميم آيفون منذ سنوات، مما يشير إلى نهاية عصر الفولاذ المقاوم للصدأ الذي بدأ مع iPhone X في عام 2017.
سيكون لجهاز iPhone 15 Pro Max أنحف “منصة” من أي هاتف ذكي، وهي القطعة السوداء التي تكون أعلى الشاشة، وتحمل العدسة الأمامية.
الأخبار تقول إن المنصة ستكون الأنحف بين جميع الهواتف الذكية، متجاوزا منصة هاتف Xiaomi 13 الرفيعة.
عدسة جديدة
في الشهر الماضي، كرر المحلل في شركة أبل، كوم ينغ شي، أن عدسة آيفون ستتيح تقريبا بصريا يصل إلى 5 و6 أضعاف، بينما الهاتف الحالي يكتفي بتقريب يصل إلى 3 درجات فقط.