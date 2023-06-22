أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج

نجح نادي الخليج، في حسم صفقة نجم ليس بوزنان البولندي، البرتغالي بيدرو ريبوشو رسميًا لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الخليج يحسم الصفقة

وأعلن نادي الخليج عن تعاقده رسميًا مع بيدرو ريبوشو صاحب الـ28 عامًا، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2023\ 2024.

وتُعد صفقة بيدرو ليست الأولى التي يعلن عنها نادي الخليج لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، حيث سبق وضم الظهير الأيمن سعيد آل حمسل صاحب الـ27 عامًا بعقد ممتد حتى عام 2025.

أرقام بيدرو ريبوشو

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام بيدرو ريبوشو مع ليش بوزنان، ومنحته تقييم 7.21 درجات على مستواه في الدوري البولندي الموسم الماضي.

وشارك بيدرو ريبوشو في 19 مباراة بالدوري البولندي لكرة القدم موسم 2022\ 2023، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 43 فرصة، ولعب 17 عرضية ناجحة، و14 مراوغة ناجحة بدقة 56%، وقام بـ23 تدخلًا ناجحًا على الكرة، و17 افتكاكًا.

الاستعداد للموسم الجديد

وتأمل إدارة نادي الخليج في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تقديم أداء أفضل والظهور بشكل مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 17 مرة، وسجل 30 هدفًا، واستقبل 44 هدفًا.