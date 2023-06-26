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أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الهلال، في حسم صفقة نجم تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي رسميًا، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يحسم الصفقة

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع كوليبالي صاحب الـ32 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى نهاية موسم 2025 2026، حيث تم التوقيع بالأمس في مقر النادي بالرياض.

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وبات نجم تشيلسي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

كوليبالي
النجم السنغالي – المصدر @Alhilal_FC

أرقام كوليبالي مع تشيلسي

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام كوليبالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وشارك النجم السنغالي في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وبلغت نسبة التمريرات الناجحة 87%، ووصل معدل الكرات الطويلة الناجحة 3.5 كرة لكل لقاء.

كوليبالي
النجم السنغالي – المصدر besoccer

وقام كوليبالي بـ85 تدخلًا ناجحًا، وشتت الكرة 79 مرة، وقام بـ41 افتكاكًا للكرة، وبلغت نسبة الالتحامات الناجحة 55%، ومنحته شبكة “سوفاسكور” 7.02 درجة، كتقييم لموسمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي.

وكان النجم السنغالي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صيف عام 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي، إلا أنه فضل الرحيل وخوض تحد جديد.

كاليدو كوليبالي
خريطة لتحركات النجم السنغالي مع تشيلسي – المصدر @SofaScoreARB

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