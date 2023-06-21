أبرز أهداف القمة العالمية من أجل ميثاق مالي جديد

تهدف القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى العديد من الأهداف المهمة ومنها إرساء نظام مالي عالمي جديد.

4 أهداف

وتسعى القمة إلى تحقيق الأهداف التالية :

استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية.

تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل.

تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية.

تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.

القمة العالمية من أجل ميثاق مالي جديد

وتمهد القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد إلى إبرام اتفاقيات جديدة للتصدي لعبء الديون، إتاحة الاستفادة من التمويلات الضرورية للمزيد من البلدان، والاستثمارات التنموية المستدامة، خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية السكان من الأزمات.

دور السعودية

وخلال زيارته إلى فرنسا، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي ينظّمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو الجاري.

وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.

ووفقًا لقناة “العربية”، أكد مصدر رئاسي فرنسي اليوم أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد.