أبرز أهداف القمة العالمية من أجل ميثاق مالي جديد

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تهدف القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى العديد من الأهداف المهمة ومنها إرساء نظام مالي عالمي جديد.
وتسعى القمة إلى تحقيق الأهداف التالية :
وتمهد القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد إلى إبرام اتفاقيات جديدة للتصدي لعبء الديون، إتاحة الاستفادة من التمويلات الضرورية للمزيد من البلدان، والاستثمارات التنموية المستدامة، خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية السكان من الأزمات.
وخلال زيارته إلى فرنسا، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي ينظّمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو الجاري.
وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.
ووفقًا لقناة “العربية”، أكد مصدر رئاسي فرنسي اليوم أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد.
فيديو | موفد #الإخبارية عبدالله الرويس: إرساء نظام مالي عالمي جديد لمواجهة التحديات المشتركة أبرز أهداف القمة بالإضافة لخلق نظام عالمي يسهل على الدول النامية حل مشكلة الديون المتراكمة#نشرة_النهار pic.twitter.com/DQacPOD4nV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023