أبرز قادة وملوك العالم ضمن قائمة المدعوين لزفاف الحسين

يتوافد ملوك وقادة العالم إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على السعودية رجوة آل سيف.

ضيوف الزفاف الملكي

ووصل إلى عمان ولي العهد البريطاني ويليام أمير ويلز وزوجته كيت مدلتون، والسلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.

ومن بين المدعوين الذين يبلغ عددهم 70 ضيفًا، وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الرئيس الرواندي بول كاغامي، كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

زوجة الرئيس الأمريكي

وأكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

كما وصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان. ووصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وخطيبته رجوة خالد السيف.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وصلا أمس الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك الأردني عبد الله الثاني لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ملوك وأميرات

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي. ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

ويحضر حفل زفاف ولي العهد أيضا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

حضور آسيوي

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي. كما أعلن الموقع الملكي النرويجي، أن الأمير هاكون ولي عهد النرويج سيحضر حفل الزفاف.

وأعلن اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حضوره زفاف سمو ولي العهد برفقة زوجته، معربًا عن سعادته بهذه المناسبة، وذلك في بيان صدر عن السفارة البريطانية في عمان.