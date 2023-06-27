أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444

وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري لقطات مباشرة لحجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة بانسيابية توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الحج طقس يوم عرفة.. سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق محمد بن سلمان رداً على المشككين في المشاريع الضخمة: دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات طريقة جديدة لموت النجوم إنقاذ حاج كيني ستيني من جلطة قلبية بأجياد مكة
يتابع الملايين حول العالم، شعائر أعظم بالإسلام، مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين أمام أطهر بقاع الأرض الكعبة المشرفة، لينالوا البركات والمغفرة، بعد أداء فريضة الحج لعام 1444هـ.
وسلطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء على مشاعر فياضة أتى بها الحجاج من كل صوب وحدب نحو مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، وكان الحج الموضوع الأبرز والمشترك ضمن موضوعات وتقارير وكالات الأنباء، مع اقتراب وقفة عرفات.
ونشرت وكالة رويترز وأسوشيد برس لقطات للحجاج داخل مئات الحافلات المتوقفة على مشارف مدينة مكة، والتي تستعد لنقل الحجاج إلى منى.
كما طافت آخر وفود الحجاج حول الكعبة، الاثنين، بينما شق آخرون طريقهم بالحافلات متجهين إلى منى، حيث سيقيمون في واحدة من أكبر مدن الخيام في العالم، بحسب أسوشيتد برس.
وأظهرت اللقطات جهود رجال الأمن في التخفيف عن الحجاج وتلطيف الأجواء الحارة، بعدما وصلت درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية.
قام رجال الشرطة في مدينة مكة المكرمة، بالوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة، للعمل على تأمين عملية الحج هذا العام. فيما قام آخرون بتلطيف الأجواء الحارة عبر رش المياه على الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، بحسب “فرانس 24”.
وداخل المسجد الحرام، وقف آلاف المسعفين على أهبة الاستعداد. فيما أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 32 ألف عامل إسعاف سيكونون في خدمة حجاج بيت الله الحرام للمساعدة للتخفيف على الحجاج من أشعة الشمس الحارقة.
من جهتها، أطلقت وزارة الحج والعمرة، فيلمًا سينمائيًّا ترحيبيًّا بضيوف الرحمن، تزامنًا مع قُرب توجه الحجاج للمشاعر المقدسة استعدادًا لأداء مناسك الحج.
وافتتح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، الفيلم الترحيبي بترديد تلبية الحج، ثم قال: “بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم”، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية– حكومة وشعبًا– تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة، وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من مليونَي حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم.
أهلًا بضيوف الرحمن 🕋#أذن_بالناس #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/kM1eVrUQ4L
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 19, 2023