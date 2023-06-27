أبرز لقطات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية لـ حج 1444

يتابع الملايين حول العالم، شعائر أعظم بالإسلام، مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين أمام أطهر بقاع الأرض الكعبة المشرفة، لينالوا البركات والمغفرة، بعد أداء فريضة الحج لعام 1444هـ.

أبرز لقطات الحج

وسلطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء على مشاعر فياضة أتى بها الحجاج من كل صوب وحدب نحو مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، وكان الحج الموضوع الأبرز والمشترك ضمن موضوعات وتقارير وكالات الأنباء، مع اقتراب وقفة عرفات.

ونشرت وكالة رويترز وأسوشيد برس لقطات للحجاج داخل مئات الحافلات المتوقفة على مشارف مدينة مكة، والتي تستعد لنقل الحجاج إلى منى.

الاستعداد لوقفة عرفات

كما طافت آخر وفود الحجاج حول الكعبة، الاثنين، بينما شق آخرون طريقهم بالحافلات متجهين إلى منى، حيث سيقيمون في واحدة من أكبر مدن الخيام في العالم، بحسب أسوشيتد برس.

وأظهرت اللقطات جهود رجال الأمن في التخفيف عن الحجاج وتلطيف الأجواء الحارة، بعدما وصلت درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية.

جهود رجال الأمن

قام رجال الشرطة في مدينة مكة المكرمة، بالوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة، للعمل على تأمين عملية الحج هذا العام. فيما قام آخرون بتلطيف الأجواء الحارة عبر رش المياه على الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، بحسب “فرانس 24”.

وداخل المسجد الحرام، وقف آلاف المسعفين على أهبة الاستعداد. فيما أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 32 ألف عامل إسعاف سيكونون في خدمة حجاج بيت الله الحرام للمساعدة للتخفيف على الحجاج من أشعة الشمس الحارقة.

الترحيب بضيوف الرحمن

من جهتها، أطلقت وزارة الحج والعمرة، فيلمًا سينمائيًّا ترحيبيًّا بضيوف الرحمن، تزامنًا مع قُرب توجه الحجاج للمشاعر المقدسة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وافتتح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، الفيلم الترحيبي بترديد تلبية الحج، ثم قال: “بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم”، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية– حكومة وشعبًا– تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة، وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من مليونَي حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم.