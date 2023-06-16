أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023

تترقب الجماهير نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات بين منتخبي المغرب والكويت، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وحصد اللقب.

نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات بين المغرب والكويت، في صالة وزارة الرياضة بجدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وسيتم نقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية.

أبطال كأس العرب للصالات

ويدخل منتخب المغرب مباراة نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات اليوم بحثًا عن اللقب الثالث في تاريخه، فيما يسعى منتخب الكويت لمواصلة تألقه في النسخة الحالية، وحصد البطولة للمرة الأولى.

واستضاف منتخب مصر أول نسختين من البطولة عامي 1998 و2005، ونجح في حصد اللقب، وتوج المنتخب الليبي باللقب في نسختي 2007 و2008، قبل أن تفوز المغرب بكأس العرب للصالات في 2021 و2022.

مشوار المغرب والكويت

وجاء مشوار منتخب المغرب حتى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات، كالتالي؛ الفوز على جزر القمر ولبنان، واختتم مرحلة المجموعات بالفوز على الكويت، ثم تجاوز السعودية في دور الـ8، وتفوق على الجزائر في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، جاء مشوار منتخب الكويت في النسخة الحالية من البطولة، كالتالي؛ الفوز على لبنان وجزر القمر، وخسر أمام المغرب، وأطاح بمنتخب مصر من دور الـ8، قبل أن يتفوق على ليبيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية.