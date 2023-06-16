Icon

خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الذكر والتهليل والتكبير Icon محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه Icon أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023 Icon قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان Icon خطيب المسجد الحرام: اغتنموا العشر الأوائل من ذي الحجة Icon الرائد في طريقه لحسم صفقة أمير سعيود Icon خلاف وحيد بين الاتحاد وكانتي Icon موسيماني مرشح لتدريب الوحدة Icon ديلغادو يقترب من كورينثيانز Icon القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يجمع بين منتخبي المغرب والكويت

أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات بين منتخبي المغرب والكويت، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وحصد اللقب.

نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات بين المغرب والكويت، في صالة وزارة الرياضة بجدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وسيتم نقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.. فرص استثمارية واعدة

مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.. فرص استثمارية واعدة

كأس العرب لكرة قدم الصالات
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

أبطال كأس العرب للصالات

ويدخل منتخب المغرب مباراة نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات اليوم بحثًا عن اللقب الثالث في تاريخه، فيما يسعى منتخب الكويت لمواصلة تألقه في النسخة الحالية، وحصد البطولة للمرة الأولى.

واستضاف منتخب مصر أول نسختين من البطولة عامي 1998 و2005، ونجح في حصد اللقب، وتوج المنتخب الليبي باللقب في نسختي 2007 و2008، قبل أن تفوز المغرب بكأس العرب للصالات في 2021 و2022.

كأس العرب لكرة قدم الصالات
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

مشوار المغرب والكويت

وجاء مشوار منتخب المغرب حتى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات، كالتالي؛ الفوز على جزر القمر ولبنان، واختتم مرحلة المجموعات بالفوز على الكويت، ثم تجاوز السعودية في دور الـ8، وتفوق على الجزائر في نصف النهائي.

منتخب المغرب لكرة قدم الصالات
لاعبو المغرب – المصدر @UAFAAC

على الجانب الآخر، جاء مشوار منتخب الكويت في النسخة الحالية من البطولة، كالتالي؛ الفوز على لبنان وجزر القمر، وخسر أمام المغرب، وأطاح بمنتخب مصر من دور الـ8، قبل أن يتفوق على ليبيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

منتخب الكويت لكرة قدم الصالات
لاعبو الكويت – المصدر @UAFAAC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم