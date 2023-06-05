Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
إطلاق سماعة رأس الواقع المختلط

أبل تستعد للكشف عن منتجها الأكثر ابتكارًا منذ سنوات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
أبل تستعد للكشف عن منتجها الأكثر ابتكارًا منذ سنوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعد “أبل” للكشف عن منتجها الأكثر ابتكارًا منذ سنوات، فمن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن سماعة رأس الواقع المختلط، في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات، اليوم الاثنين، والتي تمزج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهي تقنية تسمح بتداخل الصور الافتراضية على الفيديو المباشر للعالم الحقيقي.

سعر السماعات الجديدة

سيكون الإصدار المرتقب لسماعة الرأس الجديدة التي تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز أكبر إطلاق تعلن عنه الشركة منذ ظهور ساعة “أبل”، لأول مرة في عام 2015.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي

الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي

سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج

سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج

قد يمثل إطلاق هذه السماعات حقبة جديدة للشركة، وربما يحدث ثورة في كيفية تفاعل الملايين مع أجهزة الكمبيوتر والعالم من حولهم، لكن على الرغم من سجل “أبل” الحافل بالإنجازات، يواجه هذا الإطلاق تحديات عديدة. وبحسب ما ورد عن الشركة، تدرس “أبل” سعرًا قدره 3 آلاف دولار للجهاز الجديد، وهو أكثر بكثير من معظم منتجاتها.

عالم جديد لسماعات الرأس

فخلال السنوات التي ترددت فيها الأحاديث عن أن شركة “أبل” تعمل على تطوير المنتج، كانت شركات التكنولوجيا تحول تركيزها من الواقع الافتراضي إلى تقنية طنانة أخرى وهي: الذكاء الاصطناعي، لكن شركة “أبل”، مع قاعدة عملائها الواسعة، أثبتت أن لديها القدرة على بث حياة جديدة في عالم سماعات الرأس.

يمكن أن تجذب السماعة المزيد من المستهلكين مع بدء انخفاض سعرها أو مع تقديم ما يكفي من التطبيقات والتجارب الشيقة، ولكن في البداية، قد يكون الإقبال محدودًا.

الواقع الافتراضي

من المتوقع أن يكون للجهاز الجديد، الذي قد تطلق عليه الشركة اسم “رياليتي وان” أو “رياليتي برو”، واجهة شبيهة بنظام “آي أو إس”، بينما يشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار متطورة للسماح للمستخدمين بالتحكم فيه عبر أيديهم وحركات العين.

قد تحتوي سماعة الرأس الجديدة من “أبل” على تطبيقات للألعاب واللياقة البدنية والتأمل، كما توفر الوصول إلى تطبيقات “آي أو إس” مثل الرسائل، وفيس تايم، وسفاري.

وعلى سبيل المثال في تطبيق “فيس تايم”، ستعرض سماعة الرأس، وجه المستخدم وجسمه بالكامل في الواقع الافتراضي، لخلق الشعور بأن كليهما في الغرفة نفسها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم