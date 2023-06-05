أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا

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أعلنت شركة أبل، خلال المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2023، رسميًّا، عن ماك بوك إير الجديد.
وقال المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير تويتر: الماك بوك إير الجديد يجي بتصميم مشابه للجهاز الحالي لكن الشاشة أكبر من 15 إنش.
الماك بوك اير الجديد يجي بتصميم مشابه للجهاز الحالي لكن الشاشة اكبر 15 انش
فيه منافذ USB-C و منفذ للسماعة ومنفذ الشحن الخاص بأبل طبعا اسرع والشاشة اوضح و بطارية اطول عمر #WWDC23
سعره يبدا من ١٢٩٩ دولار pic.twitter.com/zCAzftsLvS
— عبدالله السبع (@7Alsabe) June 5, 2023
وأضاف عبدالله السبع: فيه منافذ USB-C ومنفذ للسماعة ومنفذ الشحن الخاص بأبل طبعًا أسرع، والشاشة أوضح، وبطارية أطول عمرًا WWDC23، ويبدأ سعره من 1299 دولارًا.