أبل متورطة في عمليات تجسس أمريكية على روسيا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عمليات تجسس قادتها الولايات المتحدة عبر أجهزتها الاستخباراتية، باستخدام أجهزة شركة “أبل” الأمريكية.

تورط شركة أبل

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أن المعلومات التي تم الحصول عليها تدل على تعاون وثيق بين جهاز الاستخبارات الأمريكية وشركة “أبل”، بحسب ما ذكر موقع “سبوتنيك” الإخباري الروسي.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حاولت التجسس على روسيا بواسطة أجهزة “أبل”.

أبل تعرضت للاختراق

وتابع: “آلاف الهواتف من أبل تعرضت للاختراق، بما فيها السفارات الأجنبية لدى روسيا تشمل سفارات دول تابعة لحلف شمال الأطلسي والصين”.

ووفقًا لسبوتنيك، فقد لفت الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن شركة “أبل” تمنح أجهزة الاستخبارات الأمريكية مجموعة واسعة من الإمكانيات لمراقبة أي شخص بما في ذلك شركاء أمريكا في معاداة روسيا”.

الوضع الميداني

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية تقدم تقارير باستمرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلغورود، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة.

وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لقصف عنيف في الأيام الماضية، حيث تسببت آخر عمليات القصف مؤخرًا في إصابة 5 أشخاص.