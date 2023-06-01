أبناء شهداء الواجب يستمتعون بتجارب ترفيهية بـ السيتي ووك

استضاف تقويم فعاليات جدة بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني عددًا من أسر وذوي شهداء الواجب في زيارة خاصة لمنطقة السيتي ووك إحدى أبرز مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، وذلك تقديراً لتضحيات ذويهم الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن الوطن؛ بهدف إطلاعهم على برامج وفعاليات المنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية لأسر وذوي شهداء الواجب على مواقع فعاليات السيتي ووك؛ اطلعوا خلالها على ما تقدمه من عروض وفعاليات منوعة لاقت استحسانهم.

مشاركة في التجارب

كما شملت الزيارة مشاركتهم في عدد من التجارب الترفيهية والمغامرات في السيتي ووك، وأبدت أسر وذوو الشهداء سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى ذووهم بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني وإلى تقويم فعاليات جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في إسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع .