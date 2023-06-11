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أشاد باستضافتها لأول قمة عربية صينية في ديسمبر 2022

أبوالغيط: السعودية تقود العمل العربي المشترك منذ ترؤسها قمة جدة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
أبوالغيط: السعودية تقود العمل العربي المشترك منذ ترؤسها قمة جدة
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن السعودية تقود دفة العمل العربي المشترك للفترة المقبلة منذ ترؤسها للقمة العربية بجدة في 19 مايو الماضي

جهود متواصلة

وأوضح أبو الغيط خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، إن استضافتها لهذه الفعالية تأتي استكمالًا لجهودها الناجحة في احتضان أول قمة عربية صينية عقدت في الرياض في 9 ديسمبر 2022م، لافتًا إلى أنها قمة أعطت مخرجاتها دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل رغبة الطرفين في توسيع التعاون بينهما.

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كما وجه أبوالغيط الشكر للصين لما تبديه من اهتمام دائم وحرص بالغ لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل في جو من الاحترام والثقة والتكافؤ، مشيرًا إلى امتداد العلاقات العربية الصينية عبر التاريخ، منوهًا إلى كونها علاقات بين شعبين لهما حضارات شهدت تبادلًا مستمرًا حتى اليوم، ما شكل رغبة قوية لدي الطرفين العربي والصيني للبناء عليه.

 

 

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