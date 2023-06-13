أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.