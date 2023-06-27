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أجمل مسيرة في العالم يوثقها الحجاج بعد الصلاة في مسجد نمرة Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يشهدون خطبة يوم عرفة في مقر سكنهم Icon خطبة يوم عرفة .. موطن شريف وزمان فاضل ترجى فيه مغفرة السيئات وإجابة الدعوات Icon تفاصيل عقد حكيم زياش مع النصر Icon مظلة من وزير الصحة لمراسل العربية على صعيد عرفات Icon وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج Icon في خطبة عرفة .. تحذير من الإشاعات والأراجيف وحث على السمع والطاعة لولاة الأمر Icon أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات Icon الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة Icon ابن سعيد في خطبة يوم عرفة: في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقيق المصالح Icon

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أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بعد خطبة عرفة

أجمل مسيرة في العالم يوثقها الحجاج بعد الصلاة في مسجد نمرة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
أجمل مسيرة في العالم يوثقها الحجاج بعد الصلاة في مسجد نمرة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة تحت عنوان “المسيرة الأجمل في العالم”.

الصلاة في مسجد نمرة

أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا من مسجد نمرة، بعد الاستماع لخطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، وأكد خلالها على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة وتقوى الله عز وجل.

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الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات

الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات

مسجد نمرة

ويُعد مسجد نمرة بمشعر عرفات ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية وتحديدًا في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – أضخم توسعاته، وبتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 مترًا من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ 240 مترًا من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ، ويظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابًا، ويضم غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

خطبة الوداع

وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: “وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة”، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

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