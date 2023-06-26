أجواء المشاعر ساخنة اليوم ومشعر منى قد يسجل 47 درجة مئوية

كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، أن التوقعات تشير إلى بقاء أجواء المشاعر ساخنة، ومشعر منى قد يسجل غدًا درجة حرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية.

توقعات الطقس

وأضاف القحطاني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المركز الوطني للأرصاد استعد لهذا اليوم بشكل كبير ومن وقت مبكر، لإشعار الجهات المستفيدة بمعلومات الطقس على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة.

وتابع: التوقعات تشير إلى بقاء أجواء المشاعر ساخنة، درجات الجرارة قد يسجلها مشعر منى اليوم تصل إلى ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، خاصة في فترة الذروة ما بين الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرًا، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي فترة المساء، لكن ستبقى في معدلات ما بين 37– 36 درجة مئوية.

رياح نشطة

وتوقع القحطاني أن هناك فرصة إلى رياح نشطة، متوقعة خاصة بعد الظهيرة تنتج عنها بعض العواصف الترابية، ما عدا ذلك الأمور مستقرة نسبيًّا بمشيئة الله.

وأكد أن مركز الأرصاد يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتيسير حركة الحجاج داخل مشعر منى، كما دعا الحجاج إلى والجميع إلى الاستفادة من المعلومات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فترة الذروة.