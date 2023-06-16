أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة في المسجد الحرام

وثق مقطع فيديو أجواء إيمانية وروحانية من داخل المسجد الحرام، إذ يؤدي آلاف المعتمرين مناسكهم وعباداتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وبين الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والزائرين، قبل لحظات من رفع أذان صلاة الجمعة.

تجهيزات الجمعة

في السياق ذاته، جهَّزت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع إمكاناتها البشرية الآلية؛ لتوفير جميع أنواع الخدمات لاستقبال قاصدي وزوّار البيت الحرام لأداء صلاة الجمعة اليوم، من خلال ما يزيد عن 400 مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام ١٠ مرات يوميًا، وتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم و 800 عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد ، فيما وُزِّعَ 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.

تهيئة المسجد الحرام

وأكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، أن تجهيزات الوكالة تتضمن تجهيز ٥٠٠٠ عربة عادية وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمَّن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، وتوفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.