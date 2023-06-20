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شغل المنصب في الفصول التشريعية السابقة

أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية
المواطن - فريق التحرير

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قام مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بتزكية النائب أحمد السعدون رئيساً للفصل التشريعي السابع عشر، بحسب ما أفادت وكالة “الأنباء الكويتية”.

مغادرة الحكومة

وقد غادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدًا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

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المادة 92

وتنص المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا”.

أحمد السعدون

يذكر أن النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 – السابع عام 1992 – الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

وعمل السعدون وكيلًا مساعدًا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976

 

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