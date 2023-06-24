أحمد العجلان: الهلال سيضم لاعبًا سيكون حديث العالم

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كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن أن الهلال سيتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل وسيكون حديث العالم في الفترة المقبلة.
وقال العجلان في برنامج ” MBC في أسبوع” قائلًا: ” أزرق الرياض سيتعاقد مع لاعب لا أستطيع قول اسمه لأسباب إعلامية لكن اللاعب سيكون حديث العالم كله”.
وأضاف العجلان: ” فهد المفرج مستمر في عمله مع الهلال فالجميع يغبط النادي على امتلاكه إداريًا مميزًا مسؤولًا عن فريق الكرة مثل فهد المفرج، وربما تجد البعض يتجه لأقصى اليمين ويؤمن بما يفعله المفرج والبعض الآخر لا”.
وتابع العجلان: ” بالنسبة لي سيكون صعبًا على الهلال أن يجد إداريًا بخبرات فهد المفرج حاليًا لذلك هو باق مع الفريق، وبالنسبة لقضية محمد كنو كل القرارات التي اتُخذت فيها كانت قرارات جماعية وليست فردية، ولو عرف أحد الكواليس لتغيرت وجهة نظره تمامًا”.
وكان أزرق الرياض أعلن أمس الجمعة عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز حتى صيف 2026 قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.
ويعد نيفيز صاحب الـ26 عامًا أول صفقة يبرمها أزرق الرياض في الميركاتو الصيفي للعام الحالي بعد أن كان الفريق محرومًا من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية اللاعب محمد كنو مع النصر.
ولعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.
وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز، بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.
الصحفي الرياضي أحمد العجلان:
حسب معلوماتي #الهلال راح يوقع مع لاعب سيكون قنبلة الموسم وحديث العالم💙🔥@ahmad2man@hazimalghamdi88#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/LXEmVpRv6R
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 24, 2023