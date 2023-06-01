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موجهًا الشكر لجماهير النادي على دعم الفريق

أحمد حجازي: الاتحاد حقق ما يريد بالتتويج ببطولتين

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
أحمد حجازي: الاتحاد حقق ما يريد بالتتويج ببطولتين
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن سعادته، وذلك بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023.

وغرد حجازي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله على موسم كبير رجعنا فيه لمنصات التتويج ببطولتين غاليتين وتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو الدوري وتأهلنا لكأس العالم للأندية، شكرًا جماهيرنا الرائعة على مساندتكم ودعمنا طوال الموسم خارج أو داخل الملعب، شكرًا لإدارة النادي وشكرًا للجهاز الفني والإداري والطبي وكل منسوبي النادي لأنهم يعملون بحب قبل أي شيء”.

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رسالة للاعبي الاتحاد

وأضاف حجازي: “شكرًا إخواني اللاعبين جميعًا على تضحياتكم والتزامكم وأدائكم الرائع كل فترات الموسم”.

أحمد حجازي - نونو سانتو - الاتحاد

وواصل حجازي: “أخيرًا لن أنسى ليلة أمس وفرحة الجماهير واستقبالها وشرف لي أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن أرفع كأس هذا الدوري الاستثنائي أمام جماهيرنا الغالية، تستاهلون الفرحة ويا رب دائمًا في أفراح”.

 

 

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