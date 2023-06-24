أحمد حجازي يستعد للمشاركة مع الاتحاد بـ مونديال الأندية

كشفت تقارير إعلامية أن المدافع المصري أحمد حجازي أبلغ إدارة نادي الاتحاد بأنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد في منافسات كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

الظهور الأول لـ أحمد حجازي بعد الإصابة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ حجازي وهو يقوم بالتدريبات التأهيلية وذلك في ظهوره الأول بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 من بطولة دوري روشن موسم 2022/2023.

وظهر حجازي وهو يقوم بالتدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية تمهيدًا لعودته للمشاركة في مباريات الاتحاد بالفترة المقبلة.

وتحدث الإعلامي المصري مدحت شلبي أول أمس في برنامجه “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية عن مصير حجازي قائلًا: “إدارة الاتحاد تدرس إسقاط اسمه من القائمة طوال الموسم المقبل أو إسقاط اسمه وقيده من جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وسوف يحصل على كل مستحقاته المالية”.

بديل حجازي

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع حجازي.

وذكرت أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.