أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

أربك المدافع المصري أحمد حجازي، حسابات إدارة نادي الاتحاد بشأن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

غياب أحمد حجازي

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء بعد وضع رباط على الركبة، وتم استبعاده من مواجهة الطائي الأخيرة.

وأكدت تقارير أن الإصابة التي تعرض لها أحمد حجازي ستبعده عن الملاعب لفترة، حيث إنه لن يلحق ببداية الموسم الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسيخضع لرحلة علاج خارج مصر في الفترة المقبلة.

تعليق الصفقات

وسيؤدي غياب أحمد حجازي الطويل عن الملاعب، في إعادة حسابات الإدارة بشأن الصفقات الجديدة، حيث إنها ستُفكر في تدعيم صفوف العميد بمدافع عالمي، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد بأفضل شكل ممكن.

وأشارت تقارير خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن إدارة الاتحاد قررت تعليق حسم صفقة نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي، بعد دخول النصر والهلال في المفاوضات، ولكن يبدو أن غموض موقف حجازي هو السبب الرئيسي.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وتم تقديمه في حفل كبير بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة.