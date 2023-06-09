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بعد تعرضه لإصابة قوية

أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أربك المدافع المصري أحمد حجازي، حسابات إدارة نادي الاتحاد بشأن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

غياب أحمد حجازي

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء بعد وضع رباط على الركبة، وتم استبعاده من مواجهة الطائي الأخيرة.

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وأكدت تقارير أن الإصابة التي تعرض لها أحمد حجازي ستبعده عن الملاعب لفترة، حيث إنه لن يلحق ببداية الموسم الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسيخضع لرحلة علاج خارج مصر في الفترة المقبلة.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

تعليق الصفقات

وسيؤدي غياب أحمد حجازي الطويل عن الملاعب، في إعادة حسابات الإدارة بشأن الصفقات الجديدة، حيث إنها ستُفكر في تدعيم صفوف العميد بمدافع عالمي، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد بأفضل شكل ممكن.

وأشارت تقارير خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن إدارة الاتحاد قررت تعليق حسم صفقة نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي، بعد دخول النصر والهلال في المفاوضات، ولكن يبدو أن غموض موقف حجازي هو السبب الرئيسي.

كانتي
كانتي

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وتم تقديمه في حفل كبير بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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