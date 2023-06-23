أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

رُزق الزميل خالد بن أحمد زعقان -محرر صحيفة “المواطن” في مدينة جازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “أحمد”، لينضم إلى شقيقتيه جوان، وجوليا.

“المواطن” تبارك للزميل خالد، وتتمنى أن يكون أحمد قرة عين لوالديه.