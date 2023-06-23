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أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المواطن- فريق التحرير

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رُزق الزميل خالد بن أحمد زعقان -محرر صحيفة “المواطن” في مدينة جازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “أحمد”، لينضم إلى شقيقتيه جوان، وجوليا.

المواطن” تبارك للزميل خالد، وتتمنى أن يكون أحمد قرة عين لوالديه.

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