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عدد الأسهم المبيعة بلغ أكثر من 380 ألف سهم

أرامكو توزع مبالغ بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
أرامكو توزع مبالغ بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم الاثنين، توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة سهم منحة واحداً لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين.

عدد الأسهم

وأوضح أن عدد الأسهم المبيعة بلغ أكثر من 380 ألف سهم، فيما بلغ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم أكثر من 12.9 مليون.

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إيداع العوائد

وأوضحت الشركة، أن إيداع العوائد من عملية بيع كسور الأسهم سيكون عن طريق إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين الاستثمارية في 5 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنها تتيح التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في حال عدم استلام المبالغ المستحقة بعد تاريخ الإيداع أو وجود أي استفسارات أخرى بشأن مبالغ عملية بيع كسور الأسهم.

 

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