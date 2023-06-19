أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 6 مدن تطورات مفاوضات الهلال مع تشيلسي لضم كوليبالي فيصل بن فرحان: السعودية تخصص 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في السودان النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز طيران ناس يوقع طلبية شراء 30 طائرة إيرباص A320neo الأسهم السعودية تغلق منخفضة اتحاد جدة النادي السعودي المهتم بضم جوندوجان طيران الرياض: أسعارنا تنافسية ونقدم خدماتنا وفق معايير عالمية مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق التدريب والتطوير.
– مساعد الجرد.
– أخصائي أول بحري.
– محامٍ أول.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)