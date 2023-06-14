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اجتماع الحلف سيتم في يوليو المقبل

أردوغان: تركيا لن تلبي طلب السويد لدخول الناتو

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
أردوغان: تركيا لن تلبي طلب السويد لدخول الناتو
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توجهه بشأن انضمام السويد لحلف الناتو خلال اجتماع الحلف في يوليو المقبل موضحًا أن تركيا لن تلبي بالضرورة توقعات السويد.

وجاء ذلك فيما التقى مسؤولون بارزون من الناتو والسويد وفنلندا وتركيا في أنقرة اليوم الأربعاء.

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انضمام فنلندا

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب العضوية معًا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في أبريل بعد أن صادق البرلمان التركي على طلبها، لكن أنقرة أرجأت الموافقة على عرض السويد، التي تتهمها تركيا بالتساهل الشديد مع منظمات إرهابية تقول إنها تشكل تهديدًا أمنيًا لها، منها جماعات كردية وأشخاص مرتبطون بمحاولة الانقلاب عام 2016.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المسؤولين اليوم الخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد في إطار مذكرة وقعتها مع تركيا العام الماضي لمعالجة مخاوفها الأمنية.

ويشار إلى أن الناتو يرغب في ضم السويد بحلول موعد انعقاد اجتماع قادته في قمة ليتوانيا يومي 11 و 12 يوليو تموز.

أردوغان تركيا لن تلبي طلب السويد للانضمام للناتو
FILE PHOTO: Turkey’s President Tayyip Erdogan holds a news conference during the NATO summit at the Alliance’s headquarters in Brussels, Belgium June 14, 2021. REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo

تعديل دستور السويد

وعدلت السويد دستورها وعززت قوانينها لمكافحة الإرهاب منذ تقدمت بطلب الانضمام إلى الحلف في مايو 2022، كما وافقت الحكومة السويدية هذا الأسبوع أيضًا على تسليم مواطن تركي دِين بتهم تتعلق بالمخدرات في تركيا عام 2013.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل، الذي كان يقيم في السويد ولم يتم الكشف عن هويته، من بين الأشخاص الذين تريد تركيا تسلمهم.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى عضوية الناتو في أعقاب العملية الروسية، وتخليتا عن عقود من عدم الانحياز، إلا أن الانضمام للناتو يتطلب الموافقة بالإجماع من جميع الأعضاء، وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على طلب السويد.

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