أرقام إدين هازارد مع ريال مدريد بعد فسخ عقده

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس عن الاستغناء عن خدمات اللاعب البلجيكي إدين هازارد وذلك بعد 4 سنوات قضاها مع الفريق الملكي لم يكن لاعبًا مؤثرًا مع الفريق.
وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.
وبسبب الوزن الزائد وكثرة الإصابات وقلة اللياقة البدنية حقق اللاعب البلجيكي أرقامًا مخيبة مع النادي الملكي حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإسباني خلال 54 مباراة في 4 سنوات كما أن هازارد لم يشارك ضد برشلونة في أي كلاسيكو في الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا خلال تواجده لمدة 4 سنوات مع الريال.
جدير بالذكر أن النجم البلجيكي كان اعتزل دوليًا بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.
وقبل الإعلان عن رحيل هازارد، كان ريال مدريد أعلن أمس السبت رحيل كل من الدومنيكاني ماريانو دياز والإسباني ماركو أسينسيو.
وحقق ماريانو دياز مع الريال 13 بطولة وهم ” لقبان في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، لقبان في كأس السوبر الإسباني، بينما رحل أسينسيو عن الفريق بعد 7 مواسم.