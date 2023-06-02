أرقام تُزين مسيرة إيغالو مع الهلال

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رحل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، ونجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري في الموسم الأول.
وواصل المهاجم النيجيري تألقه، وسجل 12 هدفًا في الدوري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم التالي، قبل أن ينتقل في الميركاتو الشتوي إلى صفوف الهلال، ويهز الشباك 12 مرة أيضًا، ليتوج بلقب هداف المسابقة.
ولعبت أهداف إيغالو صاحب الـ33 عامًا، دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب الدوري الموسم الماضي، بعدما انتفض في الجولات الأخيرة، ليخطف البطولة من الاتحاد.
واستمر المهاجم النيجيري في تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، وسجل 19 هدفًا في دوري روشن السعودي، كما ساهم في تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه خسر أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
كما ساهم إيغالو في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، قبل أن يودع الأزرق بالأمس، دون الكشف عن وجهته الجديدة، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإماراتي.