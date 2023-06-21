أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد

نجح نادي الاتحاد، في حسم صفقة نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا، نجولو كانتي رسميًا، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الاتحاد يحسم الصفقة

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع كانتي صاحب الـ32 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث تم التوقيع بالأمس، بعدما أكمل الفحوصات الطبية في أحد المركز المتخصصة في دبي.

وبات نجم تشيلسي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

مسيرة مميزة لكانتي

ويملك كانتي مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره في صفوف نادي بولوني الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى صفوف كان، ومنه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في أغسطس عام 2015.

وخطف النجم الفرنسي الأنظار مع ليستر سيتي، لينتقل إلى تشيلسي بعد عام واحد، ليصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم طوال السنوات الماضية، قبل أن يوقع لنادي الاتحاد.

وخاض كانتي 431 مباراة في مسيرته مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها، ونجح في تسجيل 24 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة، وحصل على 58 بطاقة صفراء، فيما نال بطاقة حمراء واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، لعب كانتي 53 مباراة بقميص منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وكانت البداية في مارس 2016، وسجل هدفين، كما يُعد من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تتويجه بالمونديال والتأهل لنهائي يورو 2016.

وتوج النجم الفرنسي بالعديد من البطولات مع ليستر سيتي وتشيلسي، ومنها؛ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، كما حصد كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.