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بعد نهاية عقده هذا الموسم

أرقام عبدالله عطيف مع الهلال

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
أرقام عبدالله عطيف مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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رحل النجم عبدالله عطيف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد مسيرة مميزة استمرت لمدة 10 سنوات، مليئة بالإنجازات والبطولات.

الرحيل إلى الأهلي

وانتهى عقد عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الحالي، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سيمثله لمدة 3 مواسم.

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وكان عطيف صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم عام 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي موسم 2012\ 2013.

عبدالله عطيف
عبدالله عطيف

عبدالله عطيف مع الهلال

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالله عطيف مع الهلال، وأوضحت أنه سجل أول وآخر هدف بقميص الزعيم خلال مواجهة الرائد بالأمس.

عبدالله عطيف
عطيف يودع الجماهير – المصدر @Alhilal_FC

وشارك عطيف في 174 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بينهم 111 لقاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوج بـ14 بطولة محلية وقارية.

وحصد عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس ولي العهد مرة واحدة.

عبدالله عطيف
بطولات عطيف مع نادي الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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