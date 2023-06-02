أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي

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قدم الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، موسمًا تاريخيًا في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.
وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي، بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
وعادل العميد، الرقم التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري موسم 2019\ 2020 بحصوله على 72 نقطة أيضًا، كما بات أول فريق يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
وأصبح الاتحاد أقل بطل يستقبل أهدافًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ أن أصبحت من 30 جولة، حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط، وبات ثاني فريق يخسر مرتين فقط، ليكرر رقم الهلال في موسم 2019\ 2020.
واحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي خلال 12 جولة مختلفة، ليكون الأكثر تواجدًا في المركز الأول هذا الموسم، متفوقًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي حافظ عليها في 11 جولة.
وضمن الاتحاد المشاركة في 3 بطولات بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، حيث سيُشارك في كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية نهاية العام الحالي، بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.