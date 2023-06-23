أرقام كانتي مع تشيلسي تُحفز جماهير الاتحاد

تترقب جماهير نادي الاتحاد، الظهور الرسمي لنجم تشيلسي الإنجليزي السابق، الفرنسي نجولو كانتي مع العميد، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانتي مع تشيلسي

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، أبرز أرقام كانتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قبل بدء مهمته مع الاتحاد، حيث خاض 270 مباراة مع البلوز، ومنحته تقييمًا 7.03 درجات.

ونجح كانتي في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، وصنع 261 فرصة، وبلغت دقة تمريراته الناجحة 87%، وقام بـ675 تدخلًا ناجحًا بمعدل 2.5 تدخلًا لكل لقاء.

وقام النجم الفرنسي بـ323 مراوغة ناجحة بقميص تشيلسي بنسبة نجاح وصلت إلى 70%، واسترجع 1890 كرة، بمعدل بلغ 7 كرات لكل مباراة.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع أرقام كانتي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشادت بإمكانياته الفنية وقدراته البدنية، وتمنت أن يظهر بالمستوى ذاته مع العميد في الموسم الجديد.

ثاني صفقات الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده رسميًا مع كانتي صاحب الـ32 عامًا، في صفقة انتقال حر، حيث سيُمثل العميد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، بعدما أكمل الفحوصات الطبية في أحد المركز المتخصصة في دبي.

وأصبح نجم تشيلسي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.