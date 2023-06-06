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أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد قبل الانضمام لـ الاتحاد

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد قبل الانضمام لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق لمدة 3 سنوات.

وكشف النادي عن أن التوقيع تم أمس صباح الاثنين بعد نجاح اللاعب الفرنسي في اجتياز الفحوصات الطبية.

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أرقام بنزيما

وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام لـ الاتحاد 24 بطولة وهم “5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني”.

كما فاز اللاعب كريم بنزيما صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

وخلال 14 موسمًا مع ريال مدريد، خاض بنزيما 647 مباراة في مختلف البطولات نجح خلالها في إحراز 353 هدفًا.

أرقام كريم بنزيما

تعليق كريم بنزيما

وكان بنزيما علق بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلًا: “أنا متحمس لتلك التجربة في بلد جديدة وأعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ كبير وله طموحات كبيرة تتخطى الفوز بلقب دوري روشن، وأنا فخور بمسيرتي التي حققتها في أوروبا وإسبانيا وفرنسا وأريد خوض تحدٍّ جديد في بلد مختلفة”.

كريم بنزيما مع أنمار الحائلي - الاتحاد

وتابع بنزيما: “أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في نادي الاتحاد وقدوم نجوم مثل كريستيانو رونالدو يجعل المنافسة في الدوري السعودي قوية، أنا هنا للفوز، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة”.

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