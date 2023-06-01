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بعد تألقه اللافت مع النصر

أرقام مميزة لـ تاليسكا في دوري روشن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
أرقام مميزة لـ تاليسكا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُحقق أكثر من رقم مميز مع نهاية منافسات دوري روشن السعودي.

تاليسكا يخطف الأنظار

ونجح تاليسكا في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، خلف مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ21 هدفًا.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وأصبح تاليسكا، أول لاعب برازيلي ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع فريق واحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

وتمكن النجم البرازيلي من تسجيل ثنائية في شباك الفتح بالجولة الأخيرة، لتكون الثنائية الرابعة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث سبق وسجل هدفين أمام كل من؛ الفيحاء، الطائي والعدالة، بجانب الفتح.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ويُعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي، الذي يُساهم تاليسكا فيه بتسجيل 22 هدفًا ضمن منافسات دوري المحترفين، وذلك بعدما أحرز 20 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 28 مباراة شارك فيهم بالموسم الماضي.

وساهم تاليسكا في نفس عدد الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ولكنه شارك في عدد مباريات أقل، حيث خاض 22 لقاء.

تاليسكا يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

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